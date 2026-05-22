Aumento de enfermedades respiratorias dispara ingresos pediátricos en el Hospital Escuela

Tegucigalpa – Un incremento del 40 % en los casos de enfermedades respiratorias en menores de edad ha sido reportado en los últimos meses en el Hospital Escuela, según informó su portavoz, Said Morales.

De acuerdo con las autoridades del mayor centro asistencial de Honduras, el aumento se ha registrado principalmente entre abril y mayo, afectando a niños desde el primer año de vida hasta los cinco años. Entre las principales patologías atendidas destacan la neumonía y la bronquitis.

Morales explicó que este comportamiento responde a diversos factores, entre ellos los incendios forestales, la quema de árboles y las condiciones climáticas que actualmente predominan en el país. “Todavía tenemos ingresos de pacientes por diferentes patologías respiratorias, y este incremento ha sido notable en las últimas semanas”, indicó.

El flujo de pacientes se concentra principalmente en la emergencia pediátrica, donde se atienden entre 8 y 10 menores por turno. Considerando que el hospital opera con tres turnos diarios, se estima un ingreso aproximado de 30 niños al día por afecciones respiratorias. De estos casos, el 80 % corresponde a pacientes mayores de cinco años.

Ante esta situación, las autoridades médicas hacen un llamado a los padres de familia a retomar medidas de prevención, como el uso de mascarilla en menores que asisten a centros educativos, con el fin de reducir el riesgo de contagio y complicaciones.

El Hospital Escuela mantiene vigilancia constante sobre el comportamiento de estas enfermedades, mientras insiste en la importancia de la prevención y la atención oportuna para evitar el agravamiento de los casos en la población infantil. JS