Aumento a combustibles provoca incremento de 10 lempiras a comida preparada

Tegucigalpa – Doña Orfelia, una comerciante que vende comida preparada en el Mercado Jacaleapa de la capital hondureña, anunció hoy un aumento de 10 lempiras a los distintos tipos de alimentos a causa del continuo incremento al precio de los combustibles.

Al igual que ella, otros comerciantes también anunciaron nuevas tarifas en sus productos.

Para el caso, un desayuno completo que costaba 100 lempiras ahora pasará a costar 110 lempiras, dijo doña Orfelia.

De la misma manera, las burritas, el almuerzo y otros tipos de comida sufrirán incrementos, dijo.

Recordó que se trata de varias semanas de alzas a los combustibles y ya no se pueden sostener los mismos precios.

Cabe señalar que los combustibles hilvanan 11 semanas consecutivas de aumento en Honduras.

Producto de estas alzas otros rubros como el transporte de carga pesada también han anunciado aumentos a las tarifas.

El transporte urbano también exigió nuevas tarifas, pero los incrementos fueron desautorizados por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT). (RO)