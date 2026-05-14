Aumentarán cirugías y arranca compra de medicinas, anuncia gobierno que respalda traída de la CICIH

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura, informó el miércoles que el fideicomiso de salud administrado junto con el Banco de Occidente comienza una nueva fase operativa que permitirá incrementar considerablemente las cirugías en hospitales del país y avanzar en el abastecimiento nacional de medicamentos.

El mandatario explicó que actualmente ya se contabilizan 227 intervenciones quirúrgicas realizadas como parte de la estrategia para reducir la mora acumulada en el sistema sanitario público, pero adelantó que en las próximas semanas el flujo de operaciones aumentará de manera significativa en distintos centros asistenciales.

“Dentro de poco van a empezar ya considerablemente las operaciones en la mora quirúrgica. Ustedes van a ver un mayor flujo de operaciones a nivel nacional”, aseveró Asfura.

Islas de la Bahía con avances

En sus declaraciones, el titular del Ejecutivo destacó los avances obtenidos en Islas de la Bahía, departamento que ya refleja una disminución considerable en pacientes pendientes de cirugía.

“Llevamos un poco adelantado el departamento de Islas de la Bahía, todo el departamento con muy poca mora quirúrgica ya”, precisó.

El gobierno busca replicar este modelo operativo en otras regiones del país, priorizando la atención a pacientes que durante años permanecieron en listas de espera para procedimientos médicos.

Arranca compra de medicamentos

El presidente también confirmó que el fideicomiso ya ejecutó la primera licitación nacional de medicamentos, proceso orientado a mejorar el abastecimiento y distribución de medicinas en hospitales y centros asistenciales del país.

“El Banco de Occidente, a través del fideicomiso, ya hizo la primera licitación de medicinas para distribución nacional”, enfatizó.

La iniciativa forma parte de una estrategia para agilizar procesos de compra, reducir tiempos administrativos y garantizar una mayor disponibilidad de medicamentos esenciales para la población.

La CICIH

El gobernante Asfura, reafirmó su respaldo a la llegada de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), recordando que desde antes de asumir la Presidencia firmó públicamente su compromiso de apoyar la instalación del organismo en el país.

“El 4 de septiembre del año pasado, junto al CNA, firmamos un documento de 12 puntos donde estaba incluido el respaldo a la CICIH, y lo sigo sosteniendo”, recalcó el mandatario.

No obstante, Asfura aseguró que mientras avanzan los procesos internacionales para la llegada de la comisión, el Gobierno ha decidido acelerar acciones internas para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Destacó que en estos primeros 103 días de gestión se han impulsado medidas junto al CNA, ASJ y la Procuraduría General de la República (PGR), incluyendo la decisión de trasladar las funciones de la Secretaría de Transparencia a la PGR para reforzar las acciones legales en materia de corrupción.

Asimismo, resaltó que el Gobierno ha duplicado el presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) como parte de las medidas orientadas a fortalecer los mecanismos de control y fiscalización del Estado.

“La justicia ha estado haciendo su trabajo, pero viene mucho más trabajo y más respuestas a las necesidades del pueblo hondureño”, refirió.

El mandatario también señaló que existen cambios importantes dentro del sistema judicial que comenzarán a reflejarse en los próximos meses. “Los hechos van a hablar en el tiempo. No son 100 días…”, concluyó. JS