Aumentará la tarifa del peaje en la carretera CA-5 norte a partir de marzo

Tegucigalpa – La Concesionaria Vial de Honduras (Covi), informó que habrá un aumento a las tarifas de peaje en la carretera CA-5 a partir del mes de marzo, aunque no especificó las nuevas cifras.

Mediante un comunicado, la concesionaria explicó que este ajuste se debe a la fórmula establecida en el contrato con el Estado hondureño.

La fórmula considera el índice de precio al consumidor (IPC) de Honduras y de Estados Unidos, así como la variación del tipo de cambio del dólar, detalló Covi.

La concesionaria indicó que inició acercamientos con el gobierno hondureño para discutir posibles modelos de aumento que no se hayan concretado.

Al cumplirse el período de gracia establecido en enero, y la postura del actual gobierno de respetar la seguridad jurídica, Covi aumenta las tarifas de peaje en base al contrato establecido.

Alegó que con los ajustes a la tarifa puede cumplir con el mantenimiento de la carretera CA-5 norte y tenerla en condiciones óptimas y eficientes. AG