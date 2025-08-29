Aumentan quejas de derechohabientes del IHSS por falta de especialistas, medicamentos y citas médicas

Tegucigalpa– Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) continúan enfrentando un rosario de inconvenientes y las quejas son constantes por la falta de especialistas, medicamentos y citas médicas, situación que se ha vuelto insostenible para quienes dependen de este sistema de salud.

“No hay cardiólogo, no hay medicamentos, no hay nada. Con suerte se consigue un cupo perdido”, relató una paciente indignada.

Muchos asegurados relatan que llevan semanas, incluso meses, insistiendo sin éxito. “Hace tiempo estoy insistiendo, todos los días vengo. Ahorita me dijeron que no hay cita otra vez. Tengo una cirugía pendiente y nunca me dan cita”, denunció otra derechohabiente.

El desabastecimiento de medicinas también agrava la situación. Una mujer, que llegó desde las 4:00 de la mañana, expresó: “Fui a medicina general esperando que me entregaran lo recetado porque no tengo, pero tampoco hay. A veces hay algunos poquitos y lo demás tengo que comprarlo”.

Los usuarios coinciden en que el sistema se encuentra colapsado, sin especialistas en áreas críticas ni suficientes medicamentos, lo que los obliga a buscar alternativas en el sector privado, pese a ser cotizantes del IHSS.

Mientras tanto, la molestia sigue creciendo entre los pacientes que acuden todos los días al seguro social con la esperanza de encontrar una cita disponible. “Venimos a buscar un cupo perdido, pero no encontramos nada, no hay especialistas”, lamentó otro afectado.

La crisis en el IHSS persiste sin que hasta ahora se ofrezcan soluciones claras para garantizar el derecho a la salud de miles de hondureños que dependen de la institución.LB