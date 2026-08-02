Aumentan los autosecuestros en Honduras este 2026

Tegucigalpa – La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) alertó sobre el incremento de los casos de autosecuestro en Honduras, una modalidad delictiva en la que las personas simulan haber sido privadas de su libertad para obtener dinero de sus familiares.

– En lo que va de 2026, la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) ha atendido casi una docena de casos de este tipo en el país.

De acuerdo con las investigaciones, la mayoría de los autosecuestros fueron planificados con el objetivo de conseguir dinero fácil para saldar deudas o enfrentar problemas económicos.

Las autoridades señalaron que la mayor parte de los involucrados tienen entre 20 y 40 años de edad, aunque también se han documentado dos casos en los que participaron menores de edad, así como dos mujeres que fingieron haber sido víctimas de secuestro.

La portavoz de la DPI, Yoselin Mairena, explicó que este tipo de hechos no solo provoca angustia en las familias, sino que además obligan a movilizar de manera innecesaria a los equipos especializados de la Unidad Nacional Antisecuestros, desviando recursos humanos, logísticos y operativos que podrían destinarse a la atención de secuestros reales.

Entre los casos registrados este año destaca el de un ingeniero que simuló haber sido secuestrado para exigir a su esposa el pago de 40 mil lempiras, argumentando que era parte de un rescate. La investigación permitió establecer que todo había sido planificado por el propio implicado.

Mairena advirtió que quienes participan en este tipo de acciones enfrentan las sanciones establecidas en la legislación hondureña, además de las responsabilidades legales derivadas de la activación de los protocolos de búsqueda e investigación por parte de las autoridades.

La DPI aseguró que cuenta con mecanismos y protocolos para detectar este tipo de casos y reiteró el llamado a la ciudadanía a no incurrir en estas prácticas, ya que constituyen un delito, generan alarma social y afectan la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad frente a secuestros verdaderos. IR