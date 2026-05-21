Aumentan demandas laborales se reporta ingreso de más de 5 mil en lo que va de 2026

Tegucigalpa- Las demandas laborales continúan en aumento en Honduras, mientras crece la preocupación por la mora judicial que afecta a miles de trabajadores que esperan una resolución en los tribunales del país.

Según estadísticas oficiales del Juzgado del Trabajo, desde febrero a la fecha han ingresado más de 5 mil demandas laborales y la cifra ya se aproxima a las 6 mil, reflejando un alarmante repunte de conflictos entre empleados y empleadores, dijo una fuente.

Expertos señalan que los despidos registrados durante el actual gobierno, así como el cierre y fusión de varias instituciones estatales bajo comisiones liquidadoras, han contribuido al incremento de procesos judiciales en materia laboral.

La actual situación viene a sumar a la gran mora laboral que ya existe, ya que los casos tardan diez años en resolverse debido a la saturación del sistema judicial y a la mora acumulada en los tribunales.

El magistrado Roy Pineda explicó que uno de los principales retos es reducir los tiempos procesales, ya que actualmente algunos expedientes demoran más de un año en avanzar.

Pineda señaló que también se trabaja en la actualización de mecanismos relacionados con la relación entre capital y trabajo.

Asimismo, indicó que otro desafío importante es la ejecución de sentencias laborales, tarea que, según afirmó, ya está siendo atendida por el Poder Judicial.LB