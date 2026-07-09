Aumentan aprehensiones de menores en Honduras vinculados a hechos ilícitos

Tegucigalpa – La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), reportó hoy un incremento en las aprehensiones de menores de edad vinculados a diferentes hechos ilícitos durante el presente año.

Según las estadísticas institucionales, entre enero y julio de 2025 se contabilizaron 300 menores de edad aprehendidos por su presunta participación en diversos delitos; mientras que, durante el mismo período de 2026, la cifra asciende a 429 aprehensiones, reflejando un aumento de 129 casos.

Lo anterior refleja un alto reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.

Las investigaciones realizadas por la DPI establecen que algunos menores estarían siendo utilizados por estructuras criminales organizadas, entre ellas maras y pandillas, que buscan incorporarlos a sus redes delictivas aprovechándose de su condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con los análisis investigativos, este fenómeno de reclutamiento criminal puede iniciar desde edades tempranas, aproximadamente desde los siete años en adelante, mediante acciones de intimidación, manipulación, amenazas o imposición por parte de integrantes de estas organizaciones.

Los menores junto a las mujeres constituyen los grupos más vulnerables en la sociedad hondureña.

Sin embargo, también se reporta un aumento en las detenciones de mujeres vinculadas a hechos delictivos en Honduras.

Según registros oficiales en total 446 féminas han sido detenidas este 2026 por suponerlas responsables de diversos delitos.

Durante el 2025 se registró la detención de 523 mujeres, lo que revela un aumento de las detenciones este 2026 ya que se trata de estadísticas de seis meses, por lo que se prevé que la cifra aumente al cierre del año. (RO)