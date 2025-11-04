Aumentan a 34 los muertos por un corrimiento de tierra tras fuertes lluvias en Kenia

Nairobi.- El Gobierno de Kenia informó este martes de que aumentó a 34 el número de personas muertas por un corrimiento de tierra provocado por fuertes lluvias caídas en la noche del viernes pasado en el condado de Elgeyo Marakwet (oeste), donde permanecen desaparecidas 17 personas y prosiguen las labores de rescate.

Las intensas precipitaciones ocasionaron deslizamientos de tierra, desprendimientos de rocas e inundaciones en varias zonas del condado, arrastrando escombros hacia aldeas e inundando las zonas bajas del valle de Kerio.

«Lamentablemente, se han perdido 34 vidas, 17 personas siguen desaparecidas, 13 permanecen hospitalizadas y 4 personas han sido dadas de alta», afirmó el portavoz del Gobierno, Isaac Mwaura, en su cuenta de la red social X, al precisar que «17 personas permanecen desaparecidas».

«Las operaciones de búsqueda y rescate continúan con el apoyo de las fuerzas de seguridad y los residentes locales. Hoy, el enfoque principal ha estado en acelerar las labores de recuperación y reasentamiento», agregó Mwaura.

Desde el pasado fin de semana, las autoridades han movilizado helicópteros militares y policiales para atender emergencias en la zona del desastre, donde han repartido alimentos y artículos de primera necesidad.

Los deslizamientos de tierra, también conocidos como aludes de lodo, son movimientos rápidos de suelo, rocas y escombros saturados de agua que se desplazan ladera abajo.

En Kenia suelen producirse cuando el suelo se vuelve inestable y no puede soportar su propio peso en laderas empinadas o zonas montañosas, y pueden causar daños importantes a viviendas, carreteras e infraestructuras. EFE/ir