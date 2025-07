Aumentan 100 lempiras el quintal de maíz y frijol, denuncia Adalid Irías

Tegucigalpa – El defensor de derechos del consumidor, Adalid Irías, denunció este sábado, desde una nueva plataforma ciudadana, un nuevo incremento al precio del quintal de maíz y de frijol en los mercados capitalinos.

Irías indicó que tras la represión del gobierno a la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah) lo orilló a reinventarse y buscar otra iniciativa para seguir realizando la labor de defensa al consumidor. “Adecabah me la cerraron, me le cortaron las piernas y me le dieron el tiro de gracia, estamos con la iniciativa ciudadana de defensa de la comida”, dijo.

Irías lamentó las constantes alzas en los granos básicos, “en una semana, trancazo de 100 lempiras en la carga de maíz y trancazo de 100 lempiras en el quintal de frijol, es decir 200 lempiras a la carga del producto”. La carga de maíz pasó de mil 200 lempiras a mil 300 lempiras, mientras que la medida (de 5 libras) está a 33 lempiras en los mercados capitalinos.

“Esto no lo estamos inventando detrás de un escritorio, los mercados están hablando, venimos justo de dónde van los inspectores de Desarrollo Económico, allí mismo hago los sondeos de precios”, afirmó. VC