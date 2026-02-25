Aumenta promedio diario de hondureños deportados, alerta Conadeh que pide fortalecer salud mental

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señaló hoy que en el 2025, fueron retornadas, a Honduras, 42 mil 928 personas, es decir, un promedio aproximado de 118 personas diarias, cantidad que aumentó a un promedio de 128 personas por día en los primeros 54 días del 2026, al registrarse 6 mil 923 personas retornadas.

En ese orden, el Conadeh recomendó hoy, a las autoridades hondureñas, fortalecer los servicios de atención en salud mental y ginecológica tanto en los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAM-R) como en los centros de salud de los gobiernos municipales, para atender, de manera diferenciada e integral, a las personas migrantes retornadas a Honduras.

La atención de la salud mental es una de las principales necesidades que presentan las personas deportadas porque la mayoría de ellas han vivido procesos de detención en estaciones migratorias o han sufrido la separación de algún familiar, dijo la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes.

Agregó que todo este proceso genera una afectación en su salud mental y es importante que no solo se atienda en los CAM-R, sino que, a nivel local y a nivel comunitario y que la persona retornada se sienta acogida en la comunidad, que no se sienta excluida ni discriminada ni marginada.

Reyes destacó la importancia de fortalecer los servicios de atención en salud mental y ginecológica en los CAMR y en los Centros de Salud a nivel de los gobiernos municipales, con personal médico del área de la psiquiatría, ginecología entre otras y la asignación de insumos y medicamentos que permita la atención diferenciada e integral, a las personas migrantes retornadas, de acuerdo a sus necesidades y especificidades.

Sostuvo que esa atención en salud general, mental y especializada debe brindarse a todas las personas retornadas, principalmente, aquellas que han sido separadas de sus familias, a las víctimas de violencia o discriminación y todas las personas que enfrentaron experiencias traumáticas durante el proceso migratorio.

No obstante, señaló que, en el país, existen desafíos en cuanto a la atención en salud mental por la falta de personal médico y la carencia de medicamentos para personas que presenta problemas de salud mental.

El Conadeh identificó casos de personas que expresaron no haber recibido ningún tipo de atención debido a que no ingresaron a ningún Centro de Atención al Migrante Retornado, lo que representa un desafío para que el Estado les brinde la atención que requieren, desde el momento de ingreso al país, explicó.

Retornados

Del análisis de los datos se desprende que, de las 6 mil 923 personas migrantes retornadas a Honduras, en el presente, 5 mil 560 son hombres, 670 mujeres, 578 niños y 115 niñas, el 92 % proveniente de los Estados Unidos.

Reyes argumentó que los datos pueden variar, porque hay días que se pueden tener hasta tres vuelos de personas deportadas, por lo que habría que ver si esa dinámica se mantiene durante el 2026, donde la tendencia es al incremento de las deportaciones.

Declaró que el país tiene muchos desafíos, principalmente, trabajar en las causas estructurales de la migración, pero también trabajar en la reintegración de las personas deportadas.

Agregó que muchas de estas personas retornadas migraron, en su momento, porque no tenían acceso a una vivienda digna, a un trabajo, no podían garantizar el derecho a la salud de algún familiar que requiriera de medicamentos onerosos, que no los brinda el sistema público, entonces se vieron obligados a tomar la ruta migratoria.

Recomendó que, todos los proyectos de bonos, beneficios sociales que el Estado esté trabajando para implementarlos, en este nuevo gobierno, que se tome en consideración a las personas migrantes retornadas. (RO)