Aumenta entre 5 y 10 lempiras el precio del pescado en mercados capitalinos

Tegucigalpa – Vendedores del mercado La Isla reportaron un incremento de entre cinco y diez lempiras en el precio del pescado en distintas presentaciones, situación que atribuyen principalmente a la escasez del producto que suele registrarse durante la temporada de verano, particularmente en la zona sur.

Los comerciantes señalaron que especies y presentaciones como la tilapia, el filete y la cecina ya reflejan el aumento, lo que comienza a preocupar tanto a vendedores como a consumidores, especialmente ante la cercanía de la Semana Santa, época en la que tradicionalmente se incrementa la demanda de pescado.

De acuerdo con los vendedores, la reducción en la oferta del producto es un fenómeno que se repite cada año en esta temporada, pero temen que en esta ocasión los precios continúen subiendo conforme avance la Semana Mayor, cuando el consumo alcanza uno de sus picos más altos, porque además de la escasez se suman otros factores.

Indicaron que el alza no solo se está registrando en el mercado La Isla, sino también en otros centros de venta de la capital, donde los comerciantes reportan una tendencia similar.

Los vendedores también advirtieron que otro factor que podría presionar aún más los precios es el incremento en los combustibles, ya que esto impacta directamente en los costos de transporte y distribución del pescado desde las zonas de producción hasta los mercados.

Ante este panorama, comerciantes consideran probable que los precios continúen al alza en las próximas semanas si no mejora la disponibilidad del producto y si se mantienen los actuales costos de traslado. LB