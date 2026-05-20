Aumentan en un 68 % costos de producción agrícola, alertan productores

Tegucigalpa- La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh) expresó preocupación por el incremento en los costos de producción agrícola, en medio de las dificultades climáticas y el alza en combustibles e insumos.

El director ejecutivo de la Fenagh, José Chacón, señaló que la preparación de tierras ha aumentado hasta un 68 % en todos sus niveles, mientras que los fertilizantes registran incrementos de entre un 25 y un 30 %.

“Este año se han alineado los planetas para mal para los productores. Tenemos combustibles, logística e insumos caros, sumado a una situación climática demasiado compleja”, manifestó.

Chacón advirtió que la combinación de altos costos y los efectos del fenómeno de El Niño está desmotivando a muchos productores a sembrar durante la actual temporada agrícola.

“En este momento no podríamos decirle a los productores que siembren porque no hay incentivos”, afirmó. AD