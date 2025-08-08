Aumenta cuatro lempiras el precio de la medida de frijoles

Tegucigalpa – Edwin Molina, presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado Zonal Belén, informó hoy que ese mercado capitalino se reporta un incremento de 04 lempiras a la medida de frijoles.

Detalló que la carga de frijoles aumentó de precio en 80 lempiras, mientras que el quintal reporta un aumento de 40 lempiras y cuatro lempiras la medida.

El precio de la medida en toda la capital puede variar ya que la orden es un aumento de 10 lempiras, pero en este mercado los bodegueros están absorbiendo el costo y solo se aumentó cuatro lempiras.

En promedio la libra de frijoles se cotiza en 122 lempiras en la capital del país.

Lo anterior se traduce en una afectación directa para el bolsillo del consumidor ya que los frijoles son parte esencial de la canasta básica de los hondureños.

Para este viernes también se reportó el incremento de un lempira a la libra de pollo, por lo que la misma se cotiza en 30 lempiras.

Entre tanto, el cartón de huevos mantiene su precio en 93, 85 y 78 lempiras según el tamaño. (RO)