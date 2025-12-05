Aumenta cinco lempiras el cartón de huevos

Tegucigalpa – Tegucigalpa – Sorprendidos reaccionaron hoy los compradores en las ferias y mercados de la capital al toparse con un aumento de cinco lempiras al cartón de huevos.

En la Feria del Artesano y del Agricultor hoy el cartón de huevos se cotiza a 95, 90 y 85 lempiras, según el tamaño.

Así lo informó este viernes Edgardo López, comerciante que ofrece este producto en la Feria, quien destacó que el aumento se debe a una mayor demanda por la temporada, por lo que los productores “juegan” con el precio.

Lo anterior representa un aumento de cinco lempiras en todas las presentaciones.

El huevo es uno de los principales productos de la canasta básica de todos los hondureños, por lo que, un aumento en su precio representa un impacto directo al bolsillo de los consumidores.

En la zona norte del país se sigue cotizando a 100 lempiras el cartón de huevos.

En los barrios y colonias el precio de este producto puede aumentar debido a costos de traslados.

En ese sentido, en los barrios y colonias de la capital este producto ya se cotiza hasta los 100 lempiras. (RO)