Aumenta a 15 la cifra de muertos por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México

Ciudad de México – El Gobierno de la Ciudad de México informó este lunes de un nuevo fallecimiento por la explosión de un camión de gas en la alcaldía Iztapalapa, la primera víctima no identificada que se da a conocer, con lo que el número de muertes aumentó a 15.

En una nota informativa, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó el fallecimiento de un paciente «en calidad de desconocida», quien se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos de la unidad médica de alta especialidad Dr. Victorio de la Fuente Narváez, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

«Desafortunadamente la persona estaba en calidad de desconocida y, hasta el momento, no se ha logrado establecer contacto con algún familiar», apuntó la dependencia.

Con este fallecimiento, aumenta a 15 el número de víctimas mortales por la explosión ocurrida la tarde del miércoles 10 de septiembre, cuando un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, en el este de la capital.

Previamente, el Gobierno de la Ciudad de México había actualizado la lista de afectados por el siniestro -que no incluía a ninguna persona sin identificar-, sumando 14 decesos, 39 hospitalizados y 30 lesionados que ya han sido dados de alta de los hospitales, con corte a las 10:00 hora local (18:00 GMT).

Las autoridades continúan las investigaciones sobre la causa de los hechos.

Según conclusiones de un peritaje de la Fiscalía de Ciudad de México, el exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor del camión de gas, de la compañía Silza, provocaron la volcadura del camión de gas.

De acuerdo con un documento de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía, difundido por medios mexicanos, el conductor iba a una velocidad de 40 kilómetros por hora (km/h), cuando la máxima permitida en la zona es de 40 km/h, y perdió el control de la unidad en una glorieta.

También se apuntó que el manejo del tractocamión se hizo “sin la suficiente capacidad técnica al momento del hecho, ya que no mantuvo el control direccional del mismo así como su carril de circulación correspondiente”.

Según los informes, “el estado del pavimento en el perímetro del siniestro estaba seco” y que no hubo obstáculos en el terreno, como baches o topes, por lo que “el accidente sucedió en el momento que el conductor perdió el control”.

Estas conclusiones se suman a lo expuesto por la fiscalía local el sábado, que consideraba como principal causa un choque provocado por exceso de velocidad, responsabilidad del conductor, quien también permanece hospitalizado por quemaduras graves. EFE