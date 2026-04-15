Aumenta 2.73 % las tarifas aeroportuarias en Palmerola

Tegucigalpa – El ministro de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, anunció en las últimas horas el incremento de 2.73 % en la tarifa aeroportuarias en el aeropuerto internacional de Palmerola.

Manifestó que la concesionaria del aeropuerto de Palmerola tiene el derecho establecido en su contrato de revisar cada año las tarifas de uso aeroportuario.

Recordó que en noviembre del 2025, la concesionaria solicitó la revisión de la tarifa con un ajuste al 3 %.

No obstante, la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP) determinó que el incremento será de 2.73 %.

“Dentro del contrato de concesión es un proceso normal todos los años, ya se hizo el proceso, ya fue autorizado y ya fue publicado”, dijo el funcionario.

Justificó que esta cifra del 2.73 % en la tarifa es por el uso a las aerolíneas, de la pista, la terminal y de las luces.

Ehrler explicó que Palmerola le cobrará esta cifra a las aerolíneas, y que éstas no le trasladarán todo el incremento porque compiten entre ellas mismas. AG