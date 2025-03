Augusto Aguilar, un visionario en la psicología y en el sistema electoral

Tegucigalpa (Especiales Proceso Digital / Verónica Castro) – A sus 90 años, Augusto Aguilar ha logrado más de lo que planeó al salir de su natal Alianza, Valle, en los 50; se convirtió en el primer graduado en psicología del país y el primero en abrir una clínica de ese campo, además es el fundador del Colegio de Psicólogos de Honduras, redactor de la Ley Electoral y exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral de Honduras.

En la actualidad, Aguilar está retirado de su profesión, pero se mantiene activo con sus aportes en el tema electoral, es el presidente de la Unión de Colegio y Asociaciones de Psicología de Centroamérica y Panamá (UCCAP) y miembro del Consejo de Expertos Electorales de América Latina (CEELA), lo que le ha permitido estar en más de un centenar de elecciones de la región latinoamericana.

-Augusto Aguilar fue diputado por el Partido Liberal en dos oportunidades, también se desempeñó como director del Infop y como viceministro de Educación.

-El exmagistrado del TSE, quien redactó la Ley Electoral del 2004 y la vigente de 2021, ha participado en más de 100 elecciones en el continente americano.

-Actualmente el actual presidente del Colegio de Psicólogos prepara una propuesta de ley con miras a mejorar la salud mental de los hondureños.

Maestro, psicólogo y legislador

Augusto Aguilar es el ejemplo de que el lugar o las condiciones en que una persona llega a este mundo, no definen su destino. Durante una plática con Proceso Digital, el doctor Aguilar recuerda que nació en 1935, en una situación de mucha pobreza.

“Quedé huérfano a los 6 años. Mi madre, Lucila Aguilar, murió cuando tenía 27 años y me crecí ahí como pude, con mis tíos, con mi abuela, poco a poco terminé la primaria, en la escuela general Tiburcio Carías Andino y pude continuar estudiando secundaria porque me otorgaron una beca por ser de los mejores alumnos en la escuela”, relató al recordar los primeros años de su vida.

El anhelo de seguir avanzando en su vida profesional lo llevó a graduarse como educador en la Escuela Normal de Comayagua y tras presionar para que el gremio magisterial pudiera prepararse a nivel universitario no solo en la pedagogía, ingresó a la Máxima Casa de Estudios del país, donde en 1968, tras 7 años de dedicación, obtuvo dos licenciaturas: como pedagogo y como psicólogo. “Fui alumno de Mario Mendoza”, recordó.

Siendo el primer graduado en psicología le fue reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y así llegó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con una beca que le permitió tras obtener su maestría en psicología clínica y el doctorado en psicología industrial.

“En 1972, al regresar de México, ya con mis dos grados académicos de posgrado, regresé nuevamente a la universidad, pero ya con muchas inquietudes y con aspiraciones, me dediqué al trabajo más que todo con las empresas, pero también incursioné en política”, rememoró.

Aguilar se casó en dos ocasiones, tiene cuatro hijos: Jorge Aguilar, quien se desempeñó como gerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel); Carlos Aguilar, exministro de Salud y exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Además, tiene dos hijas; una odontóloga y la menor una abogada y notaria. “Ahora estoy casado con una colega, tenemos 18 años de casados”, indicó.

En su haber también destaca que fue el psicólogo de la Selección Nacional durante el paso de 13 entrenadores, incluyendo a José de la Paz Herrera, es decir cuando la Bicolor clasificó al Mundial de Fútbol de 1982 como primer lugar de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Comenzó su carrera política siendo “relleno”

El doctor Aguilar considera que su información como psicólogo le permitió abrirse un espacio en la política, la que inició con su participación como aspirante a diputado por su departamento en 1981, por el partido Liberal, al que pertenecía gran parte de su carrera política. En la actualidad pertenece a las filas del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Recuerda que en los comicios que llevaron a Roberto Suazo Córdoba a la Presidencia de la República, no salió electo, iba en la cuarta posición en la papeleta, “sólo iba de relleno, pero me di a conocer”.

Su participación en los primeros comicios tras el retorno a la vida democrática del país, le valió para ser compensado con el cargo de director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

Para el siguiente ejercicio electoral, Aguilar volvió a lanzarse al ruedo político y logró representar a Valle en el Legislativo por primera vez, donde fue el jefe de la bancada del Partido Liberal.

“En esa época los diputados eran Manuel Zelaya, Carlos Roberto Flores, Carlos Montoya, Rafael Pineda Ponce, Jorge Arturo Reina, Orlando Gómez Cisneros, Efraín Bu Girón, solo figurones y yo logré, a pesar de ser nuevo, llegué a ser jefe de la bancada”.

Al finalizar la administración de Simón Azcona del Hoyo, Aguilar regresó al Infop y en el siguiente gobierno, cuando gobernó Ricardo Maduro, nuevamente regresó al Congreso Nacional, donde tuvo la responsabilidad de ser el coordinador de la comisión de dictamen que elaboró la Ley Electoral del 2004, lo que le dio el pase al Tribunal Supremo Electoral (TSE), hoy conocido como el Consejo Nacional Electoral (CNE). El doctor Aguilar también se desempeñó como viceministro de la cartera de Educación.

Redactor de la Ley Electoral

De la Ley Electoral del 2004, su redactor destaca que es la que dio vida a las elecciones primarias para los partidos políticos que tengan más de un movimiento, las que tiene convocados a unos seis millones de hondureños el próximo domingo, 9 de marzo.

“En esa ley se hicieron muchos cambios: la elección de los diputados ya no era por lista cerrada (donde se aplicaba el cociente electoral), sino que por el número de marcas que obtiene cada uno”, mencionó para el caso.

Luego, señaló, “el Congreso me eligió por haber redactado la Ley Electoral y me asignaron al entonces Tribunal Supremo Electoral, primero como secretario general, y después como presidente del organismo”.

Al terminar su periodo en el ente electoral, donde se dio a conocer a nivel latinoamericano, fue llamado para integrar el Consejo de Expertos Electorales de América Latina (CEELA), conformado por unos 20 ex magistrados de los organismos electorales de cada país.

“Nos invitan de todos los países, desde México hasta Argentina, y en ese quehacer, su servidor ha estado presente en un poco más de 100 elecciones, eso nos ha dado mucha experiencia y nuestra participación ha sido no solo como observador, sino como conferencista, como auditor, hemos hecho sugerencias, revisiones de las leyes y muchas cosas en materia electoral en todo América Latina”, relató.

La participación de Augusto Aguilar en la Ley Electoral sigue estando presente. “En la nueva Ley que se aprobó en el 2021, fui contratado por el Congreso Nacional para redactar esta ley, de tal manera que soy uno de los principales redactores, de un equipo de seis personas”, dijo.

“Hay muchas cosas desconocidas en el tema electoral. Por ejemplo, en este momento está la duda sobre la cuestión biométrica, también hay dudas sobre la transmisión de resultados, pero todas estas cosas están contempladas en la nueva ley que se aprobó en el 2021”, aseveró.

El doctor Augusto Aguilar durante una visita a El Salvador. El grupo de observadores de la CEELA en Perú. El CEELA junto a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Diana Atamaint.

Aguilar mencionó que, con la actual Ley Electoral, la selección de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), se realizará de acuerdo a un cociente nacional, es decir que no solo por participar en las elecciones, automáticamente cada partido político tendrá un diputado.

Asimismo, hizo referencia al pago de la deuda política, que deja sin efecto el pago del 15 % de lo que obtenía el partido más votado, a todos los partidos políticos.

Ahora, la ley dice que la deuda política este pago será por la cantidad de votos que obtenga, “si un voto tiene, uno se le paga. La problemática está ahora en si se cumplen o no, pues ya sabemos que en Honduras tenemos una cultura de la impunidad, de la falta de ética y tantas cosas”.

La realidad electoral del país

Para el exmagistrado electoral, haber estado en más de 100 procesos electorales latinoamericanos le ha permitido comparar cada sistema, lo que le ha permitido sugerir el aprendizaje positivo de un país.

“Hemos contribuido de alguna manera a mejorar los sistemas electorales de todo el continente, porque estando en todos los países, nos hemos dado cuenta de cuáles son las deficiencias y cuando son aspectos positivos e innovadores, los sugerimos a los organismos de cada país”, apuntó.

Referente a las realidades electorales del continente, Aguilar afirmó que las diferencias son enormes, “estar en una elección en Chile, en Uruguay, aquí cerca en Costa Rica, es otro mundo, otro escenario”, dijo al recordar que en las elecciones del 2006, cuando el presidente Óscar Aria buscó la presidencia, 20 años después su primer mandato, ganó las elecciones pero con un margen de menos de 0.5%, unos tres mil votos de diferencia y su opositor pidió un recuento total, “no salió una diferencia ni de un voto siquiera”.

“Hay países como Chile y Argentina que no tienen organismo electoral, no hay consejo ni hay tribunal supremo electoral. Lo que existe en Argentina es una Dirección General, y en Chile no hay organismo electoral, allí es la Secretaría de Gobernación con los partidos políticos los que hacen las elecciones, allí la palabra fraude casi ni se menciona”, comentó.

En el caso de nuestro país, dijo que tristemente se sigue diciendo una frase, “elecciones al estilo Honduras”, dijo al recordar que en la época de Carías Andino se reunía el Congreso Nacional, un diputado pedía la palabra y decía ´tenemos un presidente que ha dado lugar a que este país tenga paz, prosperidad, entonces por eso merece estar 4 años más, se proponía la emoción, se aprobaban y esa era la elección”.

Aunque hasta fecha “sí hemos avanzado bastante, pero todavía vamos a la zaga, el peor país en estas cosas es Haití, ahí es una desorganización total, luego tenemos el caso de Nicaragua, no tanto el sistema, sino la política, no estoy criticando el sistema electoral, como en Venezuela, tampoco se puede criticar o censurar el sistema electoral, sino que son factores externos”, dijo.

Su huella en gestiones bien hechas

El paso de Aguilar, tanto por el Infop como en la carrera de psicología es palpable. En la primera institución, donde ejerció su primer cargo en la función pública, bajo su administración adquirió terrenos, construyó edificaciones que le permitieron un despegue a la entidad que prepara a los hondureños en diversas carreras técnicas.

Durante la gestión de Augusto Aguilar, el Infop construyó las dos alas donde se resguarda el material electoral.

“Todas las edificaciones de ese instituto, un predio de 17 manzanas, fueron compradas a iniciativa nuestra a 4.50 de lempiras la vara de tierra. Luego la construcción de los edificios, las dos bodegas donde se realizan las elecciones, allí está la placa donde dice ´doctor Augusto Aguilar, director ejecutivo del Infop´”.

En tanto, en la carrera de Psicología, donde fue pionero como primer graduado de la UNAH, Aguilar organizó la Asociación Hondureña de Psicólogos, lo que permitió que los profesionales de este ámbito empezaran a trabajar de forma organizada.

Augusto Aguilar ostentó la presidencia de esa asociación durante 7 años y cuando la membrecía de psicólogos superó los 30 integrantes, redactó la ley del Colegio de Psicólogos, la llevó al Congreso Nacional y la misma fue aprobada.

En el Colegio de Psicólogo ha ocupado el cargo de presidente durante 15 periodos y ha sido parte de su crecimiento, al verlo pasado de una membresía que nació con 52 profesionales a más de 8 mil psicólogos en la actualidad, de no tener nada ahora tienen 5 edificaciones, distribuidos en Tegucigalpa, San Pedro Sula y próximamente en Juticalpa, donde hay clínicas, oficinas administrativas y un auditorio.

“Mi labor en esta institución ha sido de muchos años, me ha tocado gestionar y hacer todo un trabajo, incluso personal, hasta comprometiendo mis bienes para tener préstamos y construir edificios”, confesó.

“La ley que redacté fue visionaria, eso se ha traducido en que el Colegio ahora tenga ingresos muy generosos, por qué logré introducir la figura del arancel de los servicios, lo que nos ha servido para que los psicólogos sean los únicos que puedan realizar evaluaciones psicológicas y hay alrededor de unos 300 psicólogos que están trabajando en la evaluación de los aspirantes a obtener una licencia de conducir por primera vez o su renovación”, dijo.

Además, los psicólogos tienen la exclusividad en la evaluación de aspirantes a obtener los permisos para portar y tener armas. “A propuesta mía, las autoridades de la Policía nos dieron la facultad de que el Colegio vendiera la hoja en la cual se hace el reporte o el informe de cada persona que es evaluada y en la cual nosotros obtenemos una utilidad.

Con orgullo afirmó: “somos únicos en América Latina, los que han venido acá de otros colegios se echaba al mirador tan es así que nos organizamos hace 2 años con los colegios de Centroamérica en la Unión de Colegio y Asociaciones de Psicología de Centroamérica y Panamá (UCCAP), somos aproximadamente 60 mil psicólogos en la región, en las cuales yo soy su presidente”.

Aguilar prepara en la actualidad coordinar un grupo que redacta una propuesta de ley para presentar al Congreso Nacional con miras a mejorar la salud mental de los hondureños.

“Hemos consensuado, trabajado en grupos y estamos trabajando en un proyecto de ley de salud mental que contempla la contratación de psicólogos y psiquiatras en los centros de salud del país, en los hospitales y en las empresas con grandes cantidades de empleados”, adelantó. VC