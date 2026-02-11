Reformas electorales deben ser integrales y en primer año de Gobierno: Aguilar

Tegucigalpa – El expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, anunció que un grupo de exconsejeros y expresidentes del ahora Consejo Nacional Electoral (CNE) trabaja en la elaboración de un proyecto de ley orientado a impulsar una reforma integral al sistema electoral hondureño.

Aguilar cuestionó que históricamente en Honduras solo se han realizado modificaciones a artículos aislados de la normativa electoral, sin transformar de fondo el sistema.

En ese sentido, señaló que el proceso electoral no depende únicamente del CNE, sino que involucra a otras instituciones clave como el Registro Nacional de las Personas (RNP), la Ley de Política Limpia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la normativa electoral vigente y los propios partidos políticos.

“La idea es ver el bosque y no solo un árbol. Se necesita una nueva ley que contemple todos los aspectos para tener un sistema electoral verdaderamente eficiente”, expresó el exfuncionario.

Aguilar planteó que para lograr una transformación real es indispensable reformar la Constitución de la República, ya que varios de los cambios requeridos implican ajustes de carácter constitucional.

Entre las propuestas más relevantes destacó la implementación de la segunda vuelta electoral, al considerar que en Honduras ningún partido logra actualmente superar el 50 % de los votos, lo que debilita la legitimidad de los gobiernos electos. Asimismo, propuso revisar el mecanismo de nombramiento y selección de los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El experto indicó que la iniciativa surge a raíz de las irregularidades y niveles inéditos de incertidumbre registrados en los comicios primarios y generales de 2025, lo que evidenció serias fallas estructurales en el sistema electoral.

El proyecto contempla un análisis técnico del marco constitucional y legal, con el objetivo de presentar propuestas que incluyan cambios sustanciales como: la segunda vuelta electoral, la revisión de la integración del CNE, el RNP, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Ley de Política Limpia; reformas al financiamiento de los partidos políticos; cambios en las Juntas Receptoras de Votos; y ajustes en los mecanismos de transmisión y divulgación de resultados.

Finalmente, Aguilar remarcó que estas reformas deben aprobarse durante el primer año de gobierno del presidente Nasry Asfura, advirtiendo que posteriormente el panorama se vuelve más complejo debido a que empiezan las campañas políticas prematuras y afloran los intereses electorales y aspiraciones a cargos públicos de los distintos actores políticos. LB