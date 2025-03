Augusto Aguilar: excluir actas sin biometría de resultados preliminares no era necesario

Tegucigalpa – El expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, cuestionó la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no incluir en los resultados preliminares las actas provenientes de Juntas Receptoras de Votos (JRV) que no hayan utilizado el sistema biométrico.

“A mí me parece que no era necesaria esa disposición porque los resultados que se transmiten el mismo día son preliminares. Aunque hubiera algunas irregularidades, esas actas se deben contar de nuevo, pero retener esa información no es lo mejor”, expresó Aguilar.

Según el exmagistrado, los resultados preliminares no son definitivos, sino que cumplen la función de informar a la población sobre las tendencias del proceso electoral. “El propósito de esos resultados no es que sean definitivos, sino cubrir la necesidad del pueblo de conocer cuáles son las tendencias, pero no deben afectar los resultados finales”, explicó.

No obstante, Aguilar consideró que la decisión del CNE no generará problemas mayores, aunque sí podría sembrar dudas entre los votantes. “No creo que esta medida cause problemas, pero va a dejar dudas en la población porque no se está dando la información completa. Según la ley, el CNE debe transmitir los resultados a más tardar de tres a cuatro horas después de cerradas las votaciones”, enfatizó.

Las declaraciones del conocedor del tema electoral se dan en el marco de la última decisión que fue confirmada por la consejera presidenta del CNE, Cossette López, quien confirmó que las actas sin validación biométrica serán publicadas, pero no computadas en los resultados preliminares hasta que lleguen físicamente en las maletas electorales. LB