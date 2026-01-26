Auditoría forense al Congreso y nueva Ley Orgánica para combatir la corrupción, propone analista

Tegucigalpa – El analista Ismael Zepeda consideró necesario que el nuevo Congreso Nacional inicie con una auditoría forense a los recursos manejados en los últimos años, con el objetivo de revelar posibles actos de corrupción relacionados con el uso de “subsidios”, viáticos y otros gastos administrativos.

Zepeda sostuvo que es fundamental transparentar el manejo de los fondos públicos y establecer responsabilidades, al tiempo que planteó la urgencia de impulsar una nueva Ley Orgánica del Congreso, con una estructura clara que fortalezca la técnica legislativa y mejore el funcionamiento del Poder Legislativo.

“Se debe comenzar por una auditoría forense que evidencie la gran corrupción en el manejo de los recursos del Congreso, especialmente en los subsidios y viáticos”, expresó el analista.

Desde ayer domingo, el pleno del Congreso Nacional sesionó para conocer diversos decretos, iniciativas y mociones, marcando así el inicio de la primera legislatura del período 2026-2030. Para este lunes se prevé la continuidad del trabajo legislativo a través de varias comisiones ya conformadas, las cuales abordarán distintos temas de interés nacional.

Zepeda manifestó su expectativa de que el nuevo Congreso trabaje en beneficio del país y logre revertir la imagen negativa que dejó la legislatura anterior, la cual permaneció paralizada durante varios meses, generando una considerable mora legislativa.

Finalmente, el analista enfatizó que la ciudadanía espera un Congreso activo, transparente y comprometido con las verdaderas necesidades de Honduras. LB