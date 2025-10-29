Beatriz Valle consultó si audio presentado por fiscal Zelaya es real, y “parece ser generado por IA»

Tegucigalpa – “¡Sí, el audio parece ser generado por IA (Inteligencia Artificial!”, es la respuesta que obtuvo la diputada del Congreso Nacional, Beatriz Valle al subir parte del material que el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) llevó al Ministerio Público y que esta mañana fue divulgado por el fiscal general de la república, Johel Zelaya.

De acuerdo a una publicación realizada por Valle, el video que según el fiscal Zelaya presuntamente evidencia una asociación ilícita entre una consejera propietaria del CNE, un diputado propietario del Congreso Nacional y un militar activo de las Fuerzas Armadas, el video no es real.

Previamente, la consejera Cossette López aseguró que los audios expuestos esta mañana por el Ministerio Público son “falsificados”. “La inteligencia artificial anda volando; son muy talentosos en términos de edición”, dijo.

López también manifestó que inicialmente pensó que tenían colección de varias partes y que la habían editado, “pero definitivamente esto no es real. Es surreal estar viendo a todo un fiscal general de la república plantarse en televisión nacional con audios falsificados”.

Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano anunció que acudirá a la comunidad internacional para que certifique la falsedad del video. “Con inteligencia artificial han manipulado mi voz, se va a llevar el audio a peritos internacionales para demostrar que son audios manipulados por el gobierno”, manifestó. VC