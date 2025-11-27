“Atrévete a conocernos”: la nueva invitación de Banco CUSCATLAN 

Tegucigalpa – Banco CUSCATLAN Honduras lanza su campaña “Atrévete a conocernos”, un mensaje que refleja nuestra esencia, nuestro servicio y el compromiso de seguir creciendo junto a los hondureños.
Durante estos dos años de operación en Honduras hemos construido un camino sólido, basado en la excelencia, la cercanía y la innovación. Nuestra presencia ya se extiende a 40 agencias en todo el país, diseñadas para ofrecer una experiencia moderna, humana y eficiente. Cada paso que damos está respaldado por la trayectoria y solidez de Banco CUSCATLAN, institución financiera regional con más de 50 años de experiencia, que hoy impulsa nuestra visión de acompañar a cada cliente con confianza, seguridad y oportunidades reales.
En esta campaña destacamos los beneficios que nos distinguen, diseñados siempre con el cliente en el centro de nuestros servicios. Gracias a ello, hoy ofrecemos una propuesta de innovación continua y un servicio de calidad:
• Menor tiempo de espera en caja
• Apertura de cuenta en menos de 10 minutos
• Desembolso de préstamos personales en 24 horas
• Atención personalizada en todos nuestros canales
“En solo dos años hemos logrado consolidarnos como un banco cercano, moderno y ágil. Nuestro compromiso es brindar soluciones que realmente faciliten la vida de los hondureños, y esta campaña refleja ese espíritu: queremos que todos se atrevan a conocernos y descubran la experiencia CUSCATLAN”, afirmó Eurípides Calix, Gerente General.
“Atrévete a conocernos es más que un mensaje; es una invitación a vivir lo que nos hace diferentes: un servicio humano, rápido y pensado para cada necesidad. Es el momento de que más hondureños experimenten cómo un banco puede realmente adaptarse a su ritmo de vida. Este mes lanzamos una campaña especial para motivarlos a conocernos: Super Depósito, nuestro producto innovador que ofrece lo mejor de dos mundos: la flexibilidad de una cuenta de ahorro y la rentabilidad de un depósito a plazo, además de múltiples premios. ¡Atrévete a conocernos!”, explicó Mauricio Barrientos, Gerente de Banca de Personas y PYME.
Con esta campaña reafirmamos nuestra promesa: en Banco CUSCATLAN no solo atendemos operaciones, atendemos personas. Cada cliente tiene sueños, proyectos y metas, y estamos aquí para hacerlos posibles.
Invitamos a todos los hondureños a visitar nuestras 40 agencias a nivel nacional o conocernos a través de nuestros canales digitales, donde podrán vivir de primera mano la diferencia de ser parte de Banco CUSCATLAN.