Atrasos en transferencias municipales es por falta de flujo y liquidez, justifica ministro de Finanzas

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Christian Duarte, atribuyó este miércoles los problemas de atrasos en las transferencias a las alcaldías por los problemas de flujo y liquidez financiera.

A través de su cuenta de red social “X”, argumentó que la falta de flujo y liquidez son derivados de la falta de aprobación de créditos externos ante la postura de la oposición en el Congreso Nacional de oponerse a préstamos.

Justificó que la no aprobación de los préstamos por más de mil millones de dólares en el Congreso Nacional causó que hubiera recorte de gastos para poder cumplir con una parte del pago de la deuda público por 11 mil 878.45 millones de lempiras.

Duarte afirmó que el pago en noviembre de la deuda pública es el monto más alto del presente año, y que también es una responsabilidad asumir el costo de la democracia y el proceso electoral.

El funcionario señaló que se debe atender el decreto de emergencia 29-2025 porque sigue vigente hasta el 28 de noviembre y que fue emitido para atender los efectos de los fenómenos climáticos.

Ante esta situación, el ministro de Finanzas adelantó que para diciembre se realizará los pagos en la primera semana del mes conforme al flujo de ingresos que encuentre disponible en la Ley Orgánica de Presupuesto. AG