Atlético: “No aceptamos 100 millones por Julián Alvarez ni aceptaremos ni 150 ni 200”

Madrid – Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, remarcó este viernes que la respuesta del conjunto rojiblanco a las ofertas del Barcelona por Julián Alvarez “sí que es infinita”, expresó que no han aceptado 100 millones de euros ni aceptarán ni “150 ni 200” e insistió en que el equipo rojiblanco no quiere traspasarlo.

“Mi opinión es clara y la voluntad del club es clara. Es lo que hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça (Joan Laporta)… Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él”, expresó en declaraciones a los medios oficiales del club, publicadas en sus canales oficiales.

Y recordó unas “declaraciones” de Joan Laporta esta semana: “Decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita. Nuestra respuesta sí que es infinita: no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”.

El Atlético de Madrid ha manifestado insistentemente, de forma privada y pública, su intención de no vender al internacional argentino Julián Alvarez, con contrato con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

El pasado 23 de junio, ante el interés del Barcelona en su fichaje, el atacante argentino, que disputará este domingo la final del Mundial 2026 frente a España, declaró: «Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”.

El Atlético ya ha rechazado sendas propuestas del Barcelona y del Real Madrid por el delantero durante este verano. EFE (AD)