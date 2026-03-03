Atlanta Falcons será el equipo local en el partido NFL Madrid 2026

Madrid – La NFL ha anunciado este martes que el Atlanta Falcons será el equipo local que participe en el partido oficial de esta competición que se disputará este año en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

El rival de los Falcons, así como la fecha y la hora de inicio del encuentro, se anunciarán cuando se publique el calendario de la temporada completa esta primavera.

Será el segundo encuentro de la NFL que se dispute en España. En noviembre de 2025 el Santiago Bernabéu albergó el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, que ganaron los primeros por 16-13.

El choque, por otro lado, será uno de los nueve partidos internacionales NFL que tendrán lugar en 2026 en cuatro continentes, siete países y ocho estadios, y que se jugará en el coliseo madridista dentro del acuerdo multianual con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.

En Londres se disputarán tres encuentros (dos en el Tottenham Stadium y uno en Wembley), y uno en Madrid, Melbourne (Cricket Ground), Ciudad de México (Banorte), Múnich (Allianz Arena), París (Stade France) y Río de Janeiro (Maracaná).

“La pasión por la NFL en España nunca ha sido tan grande y dar la bienvenida a los Atlanta Falcons a Madrid para un partido de temporada regular representa un momento histórico para nuestra creciente base de aficionados”, afirmó el director de NFL España, Rafa de los Santos.

“Para los Falcons, saltar al césped del Bernabéu es un momento único de competir en una de las grandes capitales deportivas del mundo. Para los aficionados en España, es la oportunidad de experimentar en directo la velocidad y la intensidad del juego, así como a los atletas de primer nivel de la NFL en un escenario que hará que este partido sea inolvidable”, apuntó.

“Estamos increíblemente orgullosos de formar parte de un partido de temporada regular de la NFL en Madrid, en el icónico Bernabéu”, señaló por su parte el presidente y CEO de los Falcons, Greg Beadles.

“Atlanta y Madrid son una combinación natural, ya que acogeremos dos partidos de la fase de grupos de la Selección española de fútbol en el próximo Mundial de la FIFA en el Mercedes-Benz Stadium. Esta oportunidad refleja el continuo crecimiento global tanto de la NFL como de los Atlanta Falcons y esperamos profundizar la conexión con nuestra comunidad europea al organizar otro gran evento deportivo en casa y regresar a Europa por cuarta vez en seis temporadas», señaló.

«En nombre de toda nuestra organización, estamos entusiasmados de poder disfrutar la rica cultura de España y colaborar con socios excepcionales como el Real Madrid CF, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Para los Falcons es un honor formar parte del crecimiento internacional de la NFL”, apuntó Beadles.

Los Atlanta Falcons suman 60 temporadas en la NFL. Han logrado seis títulos de la NFC South (1980, 1998, 2004, 2010, 2012 y 2016) y logrado dos campeonatos de la Conferencia Nacional (1998 y 2016), con lo que se han consolidado como uno de los equipos con mayor recorrido competitivo dentro de su división.

La proyección internacional forma parte de su identidad reciente. El partido en Madrid será el sexto encuentro de temporada regular que disputen fuera de Estados Unidos y su quinta visita a Europa -cuarta en seis temporadas-. Anteriormente jugaron en Toronto (2013), Londres (2014, 2021 y 2023) y Berlín (2025), reforzando su presencia en el mercado internacional y su apuesta por el crecimiento global de la NFL.

En el plano deportivo individual, destacan varios referentes del equipo. El ‘running back’ Bijan Robinson -una de las grandes estrellas de la NFL- fue ‘First-Team All Pro’ (reconocimiento que recibe un jugador por ser el mejor en su posición durante la temporada regular) y para ‘Pro Bowl’ (el partido de estrellas de exhibición), además de finalista al premio a jugador ofensivo del año en 2025 tras liderar la NFL en yardas totales desde la línea de scrimmage (de inicio de cada jugada) (2.298), con 1.478 yardas de carrera y 820 de recepción.

También brillan el guard Chris Lindstrom, ‘Pro Bowl’ y ‘Second-Team All Pro’; el tight end (ala cerrada) Kyle Pitts Sr., ‘Second-Team All Pro’; y el ‘safety’ Jessie Bates III, igualmente ‘Second-Team All Pro’.

El equipo de la capital de Georgia juega sus partidos en el Mercedes-Benz Stadium, que afronta su novena temporada como casa de los Falcons y se ha consolidado como uno de los recintos más innovadores del deporte mundial.

Concebido como un estadio de referencia capaz de atraer los mayores eventos deportivos y de entretenimiento, el recinto ha sido reconocido, entre otros galardones, como ‘Sports Facility of the Year’ por ‘Sports Business Journal’ y uno de los mejores estadios de la NFL por ‘USA Today’. Además, ha marcado hitos en sostenibilidad e innovación, siendo el primer estadio profesional de Norteamérica en lograr la certificación LEED Platinum y el primero en alcanzar la certificación TRUE Platinum por residuo cero.

Con capacidad para acoger más de 50 grandes eventos anuales y cerca de tres millones de visitantes, el estadio será una de las sedes de la Copa del Mundo FIFA 2026, donde se disputarán ocho partidos, incluida una semifinal, y donde la selección española jugará dos encuentros en la fase de grupos.

También ha albergado una Super Bowl, finales nacionales de fútbol universitario y conciertos de artistas internacionales. En paralelo, continúa desarrollando iniciativas tecnológicas pioneras, como accesos sin contacto mediante reconocimiento facial y sistemas de compra automatizada, junto a una estrategia de sostenibilidad que incluye optimización energética, conservación del agua y programas de agricultura urbana. EFE