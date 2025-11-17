ATIC solo recaba información y no secuestrar documentos, según Secretaría de Gobernación

Tegucigalpa – La Secretaría de Gobernación y Justicia esclareció este lunes que personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se apersonó a esta dependencia del Estado a revisar expdientes y no para secuestrar documentos.

A través de un comunicado, indicó que agentes de la ATIC llegaron a la Secretaría de Gobernación para recolectar información de una investigación que ha estado desarrollando y está vinculada a algunas organizaciones no gubernamentales (ONG’s).

Afirmó que recabar información es un procedimiento habitual acorde al papel en el fortalecimiento del Estado de derecho.

La Secretaría de Gobernación afirmó que el ministro Tomás Vaquero ha reiterado su disposición de colaborar y facilitar cualquier información.

Más temprano, se informó que agentes de la ATIC secuestró documentos en la Secretaría de Gobernación en relación con una denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por presuntos beneficios a activistas políticos y familiares con becas y otras prebendas.

“Están revisando expedientes y otra documentación que tienen que ver con esos fondos, son más de 100 millones de lempiras de ONGS que beneficiaban a activistas políticos”, manifestó el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora. AG