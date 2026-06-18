ATIC secuestra documentos en la SIT como parte de investigación sobre hospitales

Tegucigalpa – Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizaron este jueves el secuestro de información en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), según confirmó el ministro Aníbal Ehrler, quien detalló que la acción forma parte de un proceso investigativo en curso relacionado con proyectos hospitalarios.

– Las diligencias se relacionan con la construcción de los proyectos hospitalarios en Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.

De acuerdo con el funcionario, el operativo se lleva a cabo específicamente en la Dirección General de Infraestructura Nacional y en la Secretaría General, donde las autoridades proceden al levantamiento de actas para retirar expedientes vinculados a la construcción de hospitales. “Nos acaban de informar que llegaron agentes de la ATIC para realizar el secuestro de información”, indicó.

Erhler explicó que estas diligencias no son nuevas, ya que desde hace más de un mes equipos del Ministerio Público han estado revisando documentación de forma continua en la institución. “Ellos han estado aquí revisando documentos, sacando copias y llevando información. Suponemos que ahora han decidido trasladar los expedientes a sus oficinas para continuar con el proceso”, señaló.

El ministro precisó que la SIT actúa como unidad ejecutora de tres proyectos hospitalarios: Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá, los cuales han sido objeto de auditorías tanto del Tribunal Superior de Cuentas como del Ministerio Público. En ese sentido, aseguró que la institución únicamente está facilitando el acceso a la información requerida para no obstaculizar las investigaciones.

Sobre el estado de la documentación, Ehrler reconoció que cada proyecto tiene particularidades, aunque afirmó que durante la ejecución existió respaldo técnico y administrativo. “Había consultores externos y documentación que sustenta decisiones como diseños y notas de prioridad. Esperamos que no haga falta nada, pero si requieren más información, la solicitarán”, concluyó.

Diligencias autorizadas por un juez

Por su parte, el portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, detalló que las diligencias de este día son para tener mayores elementos e indicios en torno a la construcción de los nosocomios capitalinos.

Los detectives de ATIC solicitaron la información vía oficios a la SIT con el afán de continuar las investigaciones del caso. “Todo lo ejecutado es con la autorización de un juez competente que ordena la solicitud de información y secuestro de documentos y el acceso a dispositivos electrónicos”, adicionó.

El proceso se mantiene bajo reserva por parte de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones relacionadas con la ejecución de estos proyectos de infraestructura hospitalaria. JS