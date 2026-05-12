ATIC secuestra documentos en alcaldía de Tocoa, Colón

Tegucigalpa – La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizó este martes una serie de diligencias investigativas en el municipio de Tocoa, en el marco de un caso relacionado con presuntas irregularidades en la obtención de licencias ambientales para proyectos mineros.

Las investigaciones apuntan a una supuesta alteración de documentos vinculados a un cabildo abierto realizado el 30 de junio de 2016, donde presuntamente se habría certificado de forma falsa que comunidades de la zona aprobaron y conocieron los proyectos.

Como parte de las acciones, agentes y fiscales ejecutaron inspecciones y secuestro de documentación en las instalaciones de la alcaldía municipal de Tocoa, con el objetivo de fortalecer las líneas de investigación.

Las autoridades investigan la posible participación de funcionarios municipales y profesionales del derecho relacionados con el proceso administrativo de emisión de las certificaciones.

Entre las personas mencionadas en las indagaciones figura la secretaria municipal Norma Agripina Gracias, además del exalcalde Adán Fúnez, cuya posible vinculación también es objeto de análisis por parte del Ministerio Público. IR