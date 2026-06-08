ATIC investiga presuntas irregularidades en alcaldía de Jutiapa, Atlántida

Tegucigalpa – El Ministerio Público a través de sus dependencias efectúan diligencias en la municipalidad de Jutiapa, Atlántida, orientadas a verificar presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos edilicios a una empresa.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizan el secuestro de documentos de la alcaldía de Jutiapa.

La acción tiene como objetivo recabar, asegurar y documentar elementos probatorios de interés para el expediente, mediante la ejecución del correspondiente Auto de Investigación remitido por fiscales anticorrupción de La Ceiba, en relación a la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y fraude.

Conforme a la información contenida en la denuncia, múltiples contratos habrían sido otorgados de manera directa a una empresa, sin haber sido sometidos a los procedimientos de licitación pública establecidos en la Ley de Contratación del Estado y sin cumplir con los requisitos legales exigidos para este tipo de contrataciones.

Posterior a estas actividades, fiscales, agentes y peritos someterán a análisis toda la documentación relacionada con los procesos de contratación, expedientes administrativos, órdenes de compra, contratos, pagos efectuados y demás información contractual. IR