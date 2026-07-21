ATIC inspecciona escena del crimen del empresario Milton Rápalo en San Pedro Sula

San Pedro Sula – Detectives de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizaron este día la inspección de la escena donde fue asesinado el empresario hondureño Milton Rápalo, hecho ocurrido el lunes en el interior de un centro comercial de San Pedro Sula, Cortés.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima recibió un único disparo por la espalda, información que forma parte de los hallazgos preliminares obtenidos durante el procesamiento de la escena por parte de los equipos forenses e investigadores, informó el portavoz del Ministerio Público Elvis Guzmán.

Como parte de las diligencias, los agentes continúan con la recolección de evidencias, el análisis de indicios balísticos y la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento comercial, con el propósito de reconstruir la dinámica del crimen, detalló.

Agregó que las autoridades también desarrollan entrevistas y otras labores investigativas para identificar al responsable del homicidio y establecer el móvil del ataque.

Informó que las investigaciones permanecen en curso y que los resultados de las pericias serán fundamentales para individualizar al autor del crimen y proceder con su captura y judicialización. IR