ATIC inicia investigación por posible fuga de fentanilo en Hospital Escuela

Tegucigalpa – La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), inició una investigación por posible fuga de fentanilo en el Hospital Escuela.

El director del nosocomio, Darío Zuniga, confirmó la presencia de los agentes de la ATIC quienes indagan sobre el uso y control de este fármaco por parte de los médicos que tienen acceso al mismo.

Explicó que el fentanilo se utiliza como un fármaco en los de sedación y relajación del paciente.

Usualmente se utiliza este fármaco en pacientes que requieren ventilación mecánica y quienes van a ingresar a un quirófano, detalló.

El fentanilo es un potente opioide sintético, similar a la morfina pero entre 50 y 100 veces más fuerte, aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para tratar dolores intensos, generalmente relacionados con el cáncer o cirugías.

Sin embargo, también se utiliza de forma ilegal como una droga. A diferencia del farmacéutico, el fentanilo ilegal se fabrica en laboratorios clandestinos.

En ese orden, la ATIC investiga una posible fuga de este fármaco en el Hospital Escuela, el principal centro asistencial del país. (RO)