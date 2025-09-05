ATIC captura por asesinato a miembro de la banda lideraba el exalcalde de San Marcos, Pedro Aguilar

Tegucigalpa-. El Ministerio Público informó de la captura a Heber Enoc Tinoco Mejía alias “Chele Tinoco” acusado por el asesinato de Wilmer Albino Salvador Zúniga, crimen que se registró el 17 de junio de 2019.

La detención se registró en el municipio de San Marcos, Santa Bárbara, un equipo de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) Regional Norte.

Conforme a la investigación de agentes de delitos contra la vida de la ATIC, el imputado junto a otro sospechoso planearon y ejecutaron la muerte de la víctima, quienes lo interceptaron lo llevaron a un lugar apartado, lo golpearon, torturaron y le quitaron la vida disparándole con armas de fuego, luego su cuerpo fue dejado encostalado a orillas del río Chamelecón.

Investigaciones dirigidas técnica y jurídicamente por fiscales determinan que el exalcalde de San Marcos, Pedro Armando Aguilar Orellana alias “Pedrito, Coyote, Pelón o Piter”, fungía como líder de una organización criminal denominada banda de Pedrito o Pelón, siendo él mismo quien dirigía actividades de sicariato y proveía armas, municiones y vehículos para cometer los asesinatos.

Como se recordará, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) logró la condena del ex edil y solicitó una pena de 87 años de prisión por tres asesinatos de Kevin Ariel Ruiz Ramírez, Guadalupe Milla Claros, Oscar Humberto Ramírez Altamirano ocurridos entre enero y junio de 2019 y por asociación para delinquir.

Además, guardan prisión siempre por asesinato Edilberto Peña y Carlos Yernain Peña Cantarero, miembros de la banda. IR