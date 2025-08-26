ATIC captura a un hombre y una mujer acusados de fraude en la capital

Tegucigalpa– Un hombre y una mujer fueron capturados esta mañana en operativos realizados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), acusados de fraude contra una agencia financiera en la capital.

Los operativos se registraron este martes en la colonia 21 de Febrero y en la Nueva Esperanza.

En la colonia 21 de Febrero fue detenido Héctor Amador García, por el supuesto delito de fraude.

Mientras que en la colonia Nueva Esperanza una mujer que hasta el momento no ha sido identificada.

Datos preliminares indican que ambas personas detenidas habían cometido un fraude contra una institución financiera.

Los detenidos serán puestos a las órdenes de los Tribunales de Justicia. IR