ATIC captura a sospechoso de agresiones sexuales y trato degradante de dos menores

Tegucigalpa– Mediante la ejecución de un allanamiento de morada se efectuó la captura de Nelson Roberto Sandoval Zúniga a quien se le supone responsable de los delitos de otras agresiones sexuales continuadas y trato degradante continuado.

La captura se ejecutó en Ciudad Jaraguá de San Pedro Sula, Cortés, por miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) de la Regional Norte con apoyo de elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Según expediente a cargo de agentes del grupo de investigación de los delitos en contra de la libertad sexual de la ATIC, los hechos habrían ocurrido desde el año 2022 cuando dos menores de edad fueron sometidas a distintas agresiones sexuales, entre ellas tocar de forma constante las partes íntimas de las ofendidas, incluso obligadas a observar otras conductas inapropiadas.

Asimismo, se establece en el informe que el sospechoso graba con su celular a las menores cuando se están bañando, además de sufrir tratos degradantes, tanto físicos como psicológicos. Por ello también se le investiga por la comisión de otros delitos al presuntamente tener en su móvil, vídeos con contenido sexual de menores.

En este mismo allanamiento se recopiló información que Nelson Roberto Sandoval Zúniga podría estar involucrado en otros actos delictivos los cuales serán también investigados para corroborar la información y así poder imputarle los delitos, por eso acompaña la acción la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO). IR