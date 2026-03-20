ATIC captura a presunto líder de banda criminal conocida como “Al Qaeda” por tráfico de drogas

Tegucigalpa– La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó la captura de un presunto líder de la estructura criminal conocida como “Al Qaeda”, que opera en distintos puntos de la capital.

Se trata de Gerardo Ernesto Ayestas Aguilar a quien se le supone responsable del delito de tráfico de drogas, por cuya acusación el imputado permaneció prófugo de la justicia desde el año 2021.

El arresto se concretó en Residencial Plaza de Tegucigalpa con el apoyo de elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

El requerimiento fiscal contra Ayestas Aguilar fue presentado en su momento por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir, considerándosele un reincidente a raíz de varios procesos de investigación en su contra por su vinculación en diferentes ilícitos.

Contra esta estructura criminal el Ministerio Público ha dirigido diferentes operativos de captura en los cuales se les ha decomisado importantes cantidades de drogas, pero paralelamente a estas acciones se han obtenido condenas por tráfico de drogas, asociación para delinquir y delitos conexos. IR