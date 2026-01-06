ATIC captura a pareja que labora en el IHSS acusados por falsificación de constancias médicas

Tegucigalpa – La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutó la captura de una pareja de empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por su vinculación con actos irregulares.

La detención se llevó a cabo en la colonia Guillermo Rodríguez del municipio de Talanga, Francisco Morazán.

Los detenidos responden a los nombres de Francklin Noé Santos López y Brenda Judith Banegas Lagos a quienes la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), los acusa por 13 delitos de uso de documentos privados falsos en concurso real, respectivamente.

El caso surge en el mes de enero del año 2025 cuando autoridades del IHSS de Tegucigalpa interpusieron denuncia ante el Ministerio Público en contra de la pareja, empleados del mismo centro asistencial, quienes presentaban en varias ocasiones incapacidades médicas con irregularidades de una clínica privada en la capital.

Conforme a la investigación de la ATIC, se confirmó que los sospechosos eran pareja y tenían incapacidades médicas extendidas por una clínica con la firma y sello de varios médicos que no tenían conocimiento de lo sucedido y que no laboraban para la clínica, a la vez se realizó pericia de documentología forense que desvirtuó las firmas de los médicos. IR