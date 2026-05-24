ATIC captura a hombre vinculado al delito de pornografía infantil

Tegucigalpa– La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), capturaron mediante allanamiento a un ciudadano en la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa, vinculado al delito de pornografía infantil.

Durante el allanamiento, las autoridades lograron detener a un hombre de 28 años que mantenía una orden de captura pendiente.

El detenido es señalado por suponerlo responsable de los delitos de elaboración y utilización de pornografía infantil agravada, además de dos delitos de violación agravada y dos delitos de otras agresiones sexuales agravadas.

Tras su captura, el sospechoso fue remitido a los juzgados para continuar con el proceso legal correspondiente conforme a lo establecido por la ley hondureña. IR