ATIC captura a cuatro implicados en estafa informática que realizaron transferencias de dinero no autorizadas

Tegucigalpa – La Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FEPROSI) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutaron la captura de cuatro personas involucradas en transferencias no autorizadas mediante las cuales recibieron dinero de una cuenta particular de una usuaria bancaria.

Agentes de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la ATIC efectuaron los arrestos de Walter Francisco Figueroa Ávila, Elvin Nahúm Ramos Figueroa, las hermanas Yolany Sarahí y Marlen Elizabeth Méndez Vivas, a todos se les supone responsables del delito de receptación de estafa informática.

De acuerdo a las diligencias de agentes asignados a la investigación de delitos cibernéticos de la ATIC, los sospechosos de confabularon para sustraer dinero de la cuenta bancaria de una usuaria del sistema financiero nacional, todo esto mediante transferencias no autorizadas

Los cuatro detenidos a sabiendas que el dinero recibido en sus cuentas no era de su propiedad lo utilizaron, convirtiéndose así en receptores primarios y secundarios.

Este tipo de hechos constituye delitos informáticos de carácter pluriofensivo, ya que afectan simultáneamente bienes jurídicos como el patrimonio, la privacidad, la seguridad de la información y la confianza en los sistemas financieros. JS