ATIC asegura bienes vinculados a estructura criminal de Magdaleno Meza

Tegucigalpa– La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutó el aseguramiento e incautación de cuatro bienes inmuebles y dos empresas mercantiles presuntamente vinculadas a una estructura criminal liderada por Magdaleno Meza Fúnez.

Según las autoridades, los bienes no habían sido asegurados previamente ni puestos a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

De acuerdo con las investigaciones, en 2018 se recibió información relacionada con un préstamo millonario suscrito entre Óscar Roberto Acosta Zepeda y personas vinculadas a la estructura criminal. Como garantía del acuerdo financiero se hipotecó una propiedad de más de 1,200 manzanas ubicada en el municipio de Cedros.

Las diligencias investigativas establecieron que, tras el incumplimiento del pago, integrantes de la organización criminal, junto a abogados y colaboradores, habrían intentado apropiarse ilegalmente del inmueble mediante amenazas, presiones y acciones legales.

Asimismo, las autoridades determinaron que el verdadero interés sobre la propiedad habría sido utilizar el terreno para la construcción de una supuesta narcopista destinada al aterrizaje de aeronaves vinculadas al tráfico de drogas.

La ATIC también identificó que la estructura utilizaba diversos nombres, identidades y sociedades mercantiles con el objetivo de ocultar bienes y dar apariencia de legalidad a propiedades obtenidas presuntamente de manera ilícita.

Entre los bienes asegurados figura una propiedad localizada en Santa Bárbara, la cual habría servido como domicilio de Magdaleno Meza Fúnez. En el lugar, las autoridades localizaron barriles enterrados que contenían supuestos precursores químicos.

Las investigaciones continúan en desarrollo para determinar la posible participación y responsabilidad de otras personas vinculadas a esta estructura criminal. IR