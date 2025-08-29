ATIC captura a José Amilcar Hernández, hermano de expresidente Hernández

Tegucigalpa- Miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), allanaron este viernes la vivienda del hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, José Amílcar Hernánde y posteriormente procedió a su captura.

–Unas 10 personas han sido detenidas en los allanamientos realizados por la ATIC.

El Ministerio Público a través de sus dependencias realizaron siete allanamientos en diferentes sectores de Francisco Morazán y Comayagua.

Según datos preliminares en contra de un bufete que estaría ligado a un desfalco a una cooperativa de mujeres donde se desviaron más de 37 millones de lempiras.

Uno de los allanamientos registrados fue en la vivienda del abogado José Amílcar Hernández hermano del expresidente Hernández quien guarda prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Hasta el momento se desconoce si los agentes de la ATIC le darán captura al hermano del expresidente Hernández.

Los allanamientos se realizan en la capital es en el sector de Las Casitas a la par de la vivienda del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez. IR