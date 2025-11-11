Atentan contra pasajero de mototaxi en la colonia Arturo Quezada

Tegucigalpa – Un operario de mototaxi fue objeto de atentado el mediodía de este martes en la calle principal de la colonia Arturo Quezada, en la capital hondureña.

Se conoció que sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta dispararon contra el pasajero de una unidad de mototaxi.

Gravemente herido, el pasajero no identificado, fue llevado a un centro asistencial y se informó que su condición es delicada.

A la zona llegaron elementos de la Policía para levantar las pesquisas del suceso violento.

Los mototaxistas de la zona decidieron suspender el servicio de forma momentánea por temor a ser víctimas de nuevos ataques criminales.

Al menos siete personas mueren en forma violenta cada día en Honduras, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS