Atentan contra la vida del defensor de los derechos de los indígenas, Modesto Morales

Tegucigalpa – La representante de Muskiti Asla Takanka (Masta), Mirna Wood, informó hoy que en las últimas horas se produjo un atentado del defensor de los derechos de los indígenas, Modesto Morales.

El atentado se produjo con arma blanca en la ciudad de La Ceiba, mismo lugar donde permanece hospitalizado, detalló.

El ataque se produjo entre tres hombres quienes iniciaron a golpearlo y luego con arma blanca le produjeron una herida mortal en la garganta, relató.

Morales se encontraba hospedado en un hotel y los malhechores aprovecharon cuando salió a comprar en una pulpería de la avenida San Isidro, agregó.

🔴#SanPedroSula | El CODEH condena ataque contra el defensor de derechos humanos de los indígenas, Modesto Morales. pic.twitter.com/ohvWq5R8d4 — TSiHonduras (@TSiHonduras) February 22, 2026

Dijo que la situación es grave y el líder indígena se encuentra debatiendo entre la vida y la muerte.

Morales fue sometido a una intervención quirúrgica durante cuatro horas durante la noche del sábado y madrugada de este domingo, precisó.

Wood lamentó la situación y reprochó que el gobierno de Xiomara Castro acabó con el mecanismo de protección para defensores de los derechos humanos. (RO)