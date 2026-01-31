Atentan contra la vida de una abogada en La Ceiba, Atlántida

Tegucigalpa– Una abogada se debate entre la vida y la muerte tras recibir un atentado criminal en La Ceiba, Atlántida, Caribe de Honduras.
La abogada fue identificada como Liliana Elizabeth Guevara Gutiérrez.
Según se informó, la fémina se había bajado del auto para abrir el portón de su vivienda, al retornar al vehículo para ingresarlo a la vivienda fue interceptada por un sujeto que se bajó de otro auto y le disparó en reiteradas ocasiones.
Posteriormente, el sicario se dio a la fuga, hasta el momento se desconoce el motivo del atentado.
Gravemente herida fue trasladada a un centro asistencial.
En el presente mes más de una veintena de mujeres han sido asesinadas en el territorio nacional. IR