Atentan contra hombre en Tocoa, Colón

Tegucigalpa – Un atentado criminal dejó a un hombre herido que se transportaba en su vehículo en el barrio San Isidro en Tocoa, Colón, Caribe de Honduras.

La información preliminar da cuenta que el ataque a disparos se produjo la mañana de este miércoles 31.12.2025. en una calle de tierra del mencionado barrio tocoeño.

La persona visiblemente herida fue llevada a un centro asistencia de la zona y se desconoce cuál es su estado de salud.

En el automotor tipo turismo color gris quedaron manchas de sangre y la bomba de aire explotó tras el impacto en un muro del lugar.

El vehículo tiene varios impactos de bala. Al lugar llegó una patrulla de la Policía Nacional para levantar las primeras pesquisas del suceso violento. JS