spot_imgspot_img
Caliente

Atentan contra exdiputado nacionalista en Juticalpa

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El exdiputado Denis Lisandro Mejía Zelaya recibió un ataque a disparos en las últimas horas en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho.

El atentado criminal ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche del sábado en la aldea Limones cuando Mejía Zelaya se transportaba en su vehículo pick up color gris.

Agentes policiales y miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar del atentado y trasladaron al exdiputado hacia un centro asistencial para el tratamiento de sus heridas.

La Policía Nacional asignó agentes para resguardar al exdiputado y a sus familiares en la sala de espera del centro asistencial.

El informe fue suscrito por el subcomisionado Jairo Enrique Ramos García, jefe de la UDEP-15 en Juticalpa, quien confirmó la presencia de un equipo integrado por un agente de policía y dos aspirantes del ITP en las labores de resguardo.

Denis Lisandro Mejía Zelaya fue un diputado suplente del Partido Nacional durante el período 2010-2014. AG

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024