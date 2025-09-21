Atentan contra exdiputado nacionalista en Juticalpa

Tegucigalpa – El exdiputado Denis Lisandro Mejía Zelaya recibió un ataque a disparos en las últimas horas en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho.

El atentado criminal ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche del sábado en la aldea Limones cuando Mejía Zelaya se transportaba en su vehículo pick up color gris.

Agentes policiales y miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar del atentado y trasladaron al exdiputado hacia un centro asistencial para el tratamiento de sus heridas.

La Policía Nacional asignó agentes para resguardar al exdiputado y a sus familiares en la sala de espera del centro asistencial.

El informe fue suscrito por el subcomisionado Jairo Enrique Ramos García, jefe de la UDEP-15 en Juticalpa, quien confirmó la presencia de un equipo integrado por un agente de policía y dos aspirantes del ITP en las labores de resguardo.

Denis Lisandro Mejía Zelaya fue un diputado suplente del Partido Nacional durante el período 2010-2014. AG