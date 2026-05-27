Atentan contra dos reconocidos personajes de redes sociales en Colón

Tegucigalpa – Dos reconocidos personajes de redes sociales -María Chichuy y Marito- fueron atacados a balazos la noche de este martes en la aldea Ilanga en Trujillo, Colón, Caribe de Honduras.

Se trata de “Marito” y “María Chichuy”, una pareja ampliamente reconocida en la región por su estilo folclórico, su particular forma de hablar y su carisma al contar chistes, lo que les ha ganado notoriedad entre los pobladores.

De acuerdo con la información preliminar, ambos se encontraban en la carretera a la altura de la aldea Ilanga, en las cercanías de Trujillo, cuando fueron interceptados y atacados a balazos por sujetos desconocidos.

Producto del atentado, Marito recibió al menos cuatro impactos de bala en el área del estómago, por lo que su estado de salud es considerado delicado. Por su parte, María Chichuy resultó herida con varios impactos en los brazos.

Marito y María son ampliamente reconocidos por sus folclóricas apariciones en redes sociales.

Tras el hecho, ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital San Isidro de Trujillo, donde reciben atención médica. Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque.

Este violento incidente ocurre en una zona que recientemente ha sido escenario de hechos criminales, incluyendo una masacre registrada días atrás a pocos kilómetros del lugar del atentado, lo que ha generado preocupación entre los habitantes.

Las autoridades mantienen operativos en el sector y han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los responsables. JS