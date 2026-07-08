Muere conductor de bus tras atentado en Comayagüela y Policía presenta a sospechosos

Tegucigalpa – Un conductor de bus rapidito y su ayudante fueron objetos de un atentado criminal en la tercera avenida de la ciudad de Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa, capital hondureña.

– La Policía presentó horas después a dos sospechosos del crimen que fueron arrestados en la colonia 3 de Mayo de la capital luego de seguimiento con las cámaras de vigilancia. Los detenidos son miembros de pandillas que se dedican al cobro de extorsión.

Se informó que sujetos armados a bordo de un mototaxi atacaron a disparos al motorista del bus que perdió el control de la unidad de transporte e impactó contra un muro.

La víctima iban a bordo de un bus rapidito color verde y azul que cubría la ruta Mateo-Mercado. Un video captó el momento en el que el conductor gravemente herido se acurrucó sobre el pavimento pidiendo ayuda que no llegó rápidamente hasta el pasar de los minutos.

El motorista resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia hacia un centro asistencial, mientras que el cobrador quedó consternado en el lugar del atentado.

Posteriormente, el chofer del bus rapidito falleció al ingresar al Hospital Escuela tras la gravedad de las heridas de los impactos de bala.

El motorista fue identificado como Juan Carlos Flores López (24).

En el lugar del atentado se apersonaron agentes de la Policía Nacional para iniciar las pesquisas del ataque. Horas después fueron presentados dos supuestos autores materiales del suceso criminal, los que fueron detenidos en la colonia 3 de Mayo tras seguimiento con las cámaras de vigilancia ciudadana.

El detenido fue identificado como Bryan Enrique Moradel (35), a quien se le decomisó un arma de fuego con la que habría cometido el ataque. AG