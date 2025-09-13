spot_imgspot_img
Política

Atentan contra candidato nacionalista a la alcaldía de Namasigue, Choluteca

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– El candidato a alcalde del municipio de Namasigüe en el departamento de Choluteca, por el Partido Nacional, Edwin Lindo, sufrió un atentado armado.

Según se informó en el atentado registrado la noche del viernes perdió la vida su guardaespaldas.

De acuerdo con la información preliminar, Lindo resultó ileso y actualmente se encuentra a salvo.

Las autoridades informaron que darán más detalles este sábado, mientras continúa la investigación para esclarecer el ataque.

Hasta el momento, se desconocen las causas del atentado y no hay reportes de capturas relacionadas con el caso. IR

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024