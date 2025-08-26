Atentan contra candidato liberal a la alcaldía de Azacualpa, Santa Bárbara

Tegucigalpa– El candidato a la alcaldía por el municipio de Azacualpa, por el Partido Liberal, Nelson Bueso recibió este martes un atentado criminal en ese departamento de Santa Bárbara.

Según se informó, Bueso fue atacado a disparos por sujetos desconocidos minutos después que salió de su vivienda.

Gravemente herido fue trasladado a un centro asistencial donde su estado de salud es reservado.

Familiares de la víctima pidieron a las autoridades que inicien una investigación y esclarezcan de donde viene el atentado contra su pariente.

Bueso salió elegido como candidato a la alcaldía del Partido Liberal con el movimiento de Jorge Cálix.

El diputado suplente José Amaya comentó que el estado de salud de Nelson Bueso está estable y está fuera de peligro tras ser atendido en Hospital Catarino Rivas de San Pedro Sula.

Relató que el candidato Bueso recibió el disparo en su hombro derecho y que está siendo intervenido quirúrgicamente.

A la incertidumbre política por temas institucionales se suma la violencia política en Honduras, misma que se manifiesta como el uso de la fuerza y la intimidación para limitar la participación ciudadana, especialmente de las mujeres, y para alcanzar o mantener el poder político de forma ilegítima.

Aunque en este caso aún no se determina el móvil del atentado por la posición política de la víctima no se descarta que puede tratarse de un hecho que no es aislado de la violencia política.

Esta violencia política en el país incluye prácticas como agresiones físicas, amenazas, difamación, insultos y descalificaciones en redes sociales y otros medios, entre otros actos de violencia.